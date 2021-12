Vor Besuchen sollte getestet werden

Berlin/Bergstraße. Angesichts der kritischen Corona-Lage hat der Patientenschützer Eugen Brysch darauf hingewiesen, dass sich alle Beteiligten eines Weihnachtsbesuchs kurz vor dem Besuch selbst auf das Coronavirus testen sollten. Wichtig sei es, den Selbsttest unmittelbar vor dem Treffen vorzunehmen, auf jeden Fall am Tag des geplanten Besuchs und nicht schon am Vortag, betonte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund. Das gelte besonders mit Blick auf die ansteckendere Coronavirus-Variante Omikron.

„Wir müssen mit dem Virus leben und zugleich das wichtige Fest der Familien pflegen“, sagte Brysch. Dafür sei der Schnelltest ein sinnvoller Baustein. Von Treffen in größeren Gruppen sei abzuraten: „Man kann sich auch in Etappen Zeit nehmen für die Familie.“

„Es wird noch einmal hart werden“

Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus vor großen Herausforderungen. „Es wird noch einmal hart werden“, sagte der Direktor der Virologie an der Berliner Charité der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag). Umso wichtiger sei die Umsetzung der von der Politik ergriffenen Maßnahmen.

Ob diese weiter verschärft werden müssen, ist nach Drostens Ansicht offen. Wenn die Kontaktbeschränkungen doch „nicht so wirken wie erhofft, muss man schauen, ob man nicht 1G machen muss – und das G heißt dann geboostert“, erklärte der Virologe, der auch Mitglied im neu geschaffenen Expertenrat der Bundesregierung ist. Denn wer kürzlich geboostert sei, trage wahrscheinlich weniger zur Weiterverbreitung bei und sei zudem merklich gegen die Erkrankung geschützt. „Bei Delta mögen 2G und 3G reichen, aber jetzt schreibt Omikron die Regeln.“

Innerhalb eines Tages ist die Zahl der sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) um ein Viertel gestiegen. 3198 Fälle würden der neuen Corona-Variante zugeordnet, hieß es am Donnerstag. Für einen Menschen aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre war angegeben, dass er gestorben ist. Von 48 Fällen gab es die Information, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen wurden. Bei 54 lagen Angaben vor, dass es sich um Reinfektion handelt – also eine Ansteckung trotz früherer Corona-Infektion.

Eine Grafik zur zeitlichen Entwicklung zeigt einen recht steilen Anstieg der wöchentlich gemeldeten Zahlen in Verbindung mit Omikron. Während für die Woche bis 21. November ein Fall ausgewiesen wird, sind es für vergangene Woche bereits über 1800. Für die laufende Woche rechnet das RKI mit einer „hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen“.

Die Bundesregierung stuft die Urlaubsländer Spanien und Portugal sowie die USA wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Samstag an als Hochrisikogebiete ein. Österreich wird dagegen von der entsprechenden Risikoliste genommen, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Zwei ungeimpfte Tote im Kreis

Der Kreis Bergstraße meldet unterdessen im Zusammenhang mit Corona zwei weitere Todesfälle. Es handele sich dabei um eine ungeimpfte Person im Alter von 81 Jahren sowie um eine ungeimpfte Person im Alter von 72 Jahren. Insgesamt gibt es damit im Kreis bisher 378 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis ist deutlich gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell beim Wert von 249,4.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen drei eine invasive Beatmung benötigen. dpa/red