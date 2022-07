Bergstraße. Auf der Suche nach attraktiven größeren Freizeit-Veranstaltungen in der Region wird man in dieser Woche schnell fündig: In Heppenheim laufen die Gassensensationen, in Lorsch findet das Birkengarten-Festival statt, in Auerbach wird das Bachgassenfest gefeiert, und in Winterkasten wird das Scheeserennen gestartet. red BILDer: Sascha Lotz/Showmaker Entertainment/ Thomas Neu/Dietmar Funck

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1