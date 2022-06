Zwingenberg/Lorsch. Weinfest in Zwingenberg, Geo-Naturpark- und Welterbetag in Lorsch: Über Pfingsten zog es die Menschen an der Bergstraße trotz teilweise durchwachsener Wetterlage ins Freie. Das Weinfest in der Zwingenberger Altstadt (l.) erwies sich nach der Corona-Zwangspause als Publikumsmagnet für alle Altersklassen. In Lorsch wurde ein buntes Infoprogramm geboten, unter anderem mit dem Netzwerk Burgenlandschaft. red/Bilder: Neu

