Viel Betrieb in Lauresham

Lorsch. Mit einem Langbogen schießen, Münzen schlagen oder an einer Wippdrechselbank arbeiten: Besucher hatten im Freilichtlabor Lauresham viele Mitmach-Möglichkeiten, die Einblicke in den Alltag des Frühmittelalters boten. Zum Saisonstart war der Eintritt kostenfrei und zahlreiche Familien nutzten das Angebot in Lorsch. Insgesamt wurden mehr als 1500 Besucher gezählt.

Ob am Webhaus oder am Backhaus, überall wurde anschaulich über traditionelle Handwerkskunst informiert. Es wurde auch gesponnen, mit Pflanzen gefärbt und es wurde Leder verarbeitet. Kinder freuten sich besonders über die Lauresham-Tiere und die Möglichkeit, sich in einem Sommerschlitten vom Ochsen Don durch das Gelände ziehen zu lassen. sch

