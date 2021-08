Fast zwei Wochen lang kämpften 115 Segelflieger in Frankreich um den WM-Titel. Am vierten Tag übernahm der Lorscher Uwe Wahlig von der Segelfluggruppe Bensheim die Führung – gab diese nicht mehr her und wurde Weltmeister. E Lokalsport, Seite 25

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1