Urteil nach Messerattacke

Bergstraße. Für unbefristete Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird ein 32-Jähriger, der im September 2021 einen Radfahrer im Bereich Wattenheimer Brücke zwischen Bensheim, Einhausen und Lorsch mit einem Messer mit großer Wucht in den Brustkorb gestochen und einen zweiten Mann attackiert hat. Das ordnete gestern das Darmstädter Schwurgericht an. Laut psychiatrischem Gutachten leidet der Täter an einer schizophrenen Psychose und gab an, „von Maschinen ferngesteuert“ zu werden. Die Unterbringung und die Verabreichung von Medikamenten sei deshalb „die einzige Möglichkeit, dass Sie irgendwann ein normales Leben führen können“, so der Richter. red

