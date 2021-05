Über 100 000 Impfungen im Kreis

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße fällt weiter in Richtung der 50er-Grenze: Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts lag der Sieben-Tage-Wert am Freitag bei 51,8 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern. Das Bergsträßer Landratsamt meldete für diesen Tag 21 neue Fälle. Sie stammen aus Heppenheim sowie aus Biblis, Birkenau, Bürstadt (2), Fürth (2), Groß-Rohrheim, Lampertheim (2), Rimbach, Viernheim (8) und Wald-Michelbach (2).

Insgesamt sind dem Bergsträßer Gesundheitsamt zurzeit 499 aktive Infektionen bekannt. Seit Beginn der Pandemie hat es demnach 10 800 Corona-Fälle im Kreis gegeben sowie 318 Todesopfer im Zusammenhang mit einer Infektion. Neue Todesfälle vermeldete die Kreisverwaltung nicht.

In Bergsträßer Krankenhäusern werden nach Kreisangaben derzeit 15 Patienten wegen einer bestätigten Corona-Infektion behandelt, bei fünf weiteren liege ein Verdacht vor. Insgesamt befänden sich 21 Personen aus dem Kreis Bergstraße wegen einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, inner- oder außerhalb des Kreises.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon zwei mit Corona-Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Diskussionen über Maskenpflicht

Derweil hat die Anzahl der Impfungen, die das Team des Bergsträßer Impfungen verabreicht hat, die 100 000 überschritten. Nach Kreisangaben haben bis Donnerstag 73 731 Personen eine erste Dosis bekommen und 26 453 auch schon die zweite. Weitere Bergsträßer wurden zu Jahresbeginn im regionalen Impfzentrum in Darmstadt geimpft oder – seit April – in Arztpraxen.

Für den nördlichen Bergsträßer Nachbarlandkreis Darmstadt-Dieburg wurde am Freitag ein Corona-Inzidenzwert von 48,0 vermeldet und damit der vierte Werktag hintereinander unter der Marke von 50. Sollte dies am heutigen Samstag (der ebenfalls als Werktag gilt) erneut so sein, hätte der Landkreis Darmstadt-Dieburg bereits die zweite hessische Lockerungsstufe erreicht.

Hessenweit stagnierte die Corona-Inzidenz am Freitag und blieb laut Robert-Koch-Institut auf 75,2. Die Landesregierung will die Maskenpflicht im Einzelhandel beibehalten. Man sehe „aus Gründen des Gesundheitsschutzes keinerlei Anlass, derzeit eine Änderung zu erwägen“, teilte das zuständige Sozialministerium mit.

Die niedersächsische Landesregierung diskutiert derzeit einen Vorschlag, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 aufzuheben.

Bundeskanzlerin mahnt

Das Ministerium in Wiesbaden teile die Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das der Einhaltung der sogenannten AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften) eine hohe Bedeutung beimesse. „Auch von vollständig geimpften und genesenen Personen gehe weiterhin grundsätzlich ein Infektionsrisiko aus“, hieß es.

Bundeskanzlerin Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu Vorsicht bei Lockerungen von Corona-Beschränkungen auch zu Pfingsten aufgerufen. Sie hoffe nach der langen Zeit des Schließens, dass die Menschen „sehr verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umgehen“, sagte Merkel am Freitag in Berlin: „Das Virus ist nicht verschwunden.“ Deshalb seien Schutzregeln nach wie vor unbedingt einzuhalten.

Thema beim „Impfgipfel“ mit den Länden in der kommenden Woche sollen auch mögliche Auffrischungsimpfungen sein. „Wenn mit Nachimpfungen begonnen werden muss, dann mit Sicherheit wieder bei der älteren Bevölkerung“, sagte Merkel. „Aber ich sehe vor dem Herbst diese Aufgabe nicht auf uns zukommen.“ Vorerst liege die Konzentration darauf, möglichst viele noch nicht geimpfte Menschen zu impfen. „Das wird die Aufgabe des Sommers sein.“

Nach Angaben der Kanzlerin wird Deutschland bis Jahresende zusätzlich 30 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm spenden. Voraussetzung sei, dass die von Deutschland bestellten Impfstoffe auch ankämen, sagte Merkel , nachdem sie sich zum Welt-Gesundheitsgipfel in Rom online geschaltet hatte. Covaxred/dpa