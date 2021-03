Bergstraße. In Einhausen, Heppenheim und Lorsch liegt das jeweils vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl vor. In Bensheim, Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg wird das Auszählen am heutigen Dienstag fortgesetzt.

In Einhausen kommen die CDU auf 54,66 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, die SPD auf 22,73 Prozent und die Grünen ganz knapp dahinter auf 22,61 Prozent. Für die CDU ergeben sich daraus 17 Sitze im Gemeindeparlament, für die SPD und die Grünen jeweils sieben Sitze. Damit hat die CDU eine absolute Mehrheit. Die Wahlbeteiligung betrug 58,18 Prozent.

In Heppenheim kommen die CDU auf 36,59 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, die Grünen auf 17,9 Prozent, die SPD ganz knapp dahinter auf 17,06 Prozent, die FDP auf 11,81 Prozent, die FWH auf 6,53 Prozent, die Tierschutzpartei auf 6,29 Prozent, WG LIZ auf 2,81 Prozent und die Linke auf 1,62 Prozent. Für die Stadtverordnetenversammlung ergibt sich folgende Sitzverteilung: CDU 14, Grüne 7, SPD 6, FDP 4, FWH 2, Tierschutzpartei 2, WG LIZ 1 und Linke 1. Die Wahlbeteiligung betrug 52,06 Prozent.

In Lorsch kommen die CDU auf 40,21 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, die Grünen auf 18,55 Prozent, die PWL auf 18,16 Prozent, die SPD auf 16,64 Prozent und die FDP auf 6,44 Prozent. Für die Stadtverordnetenversammlung ergibt sich folgende Sitzverteilung: CDU 15, Grüne 7, PWL 7, SPD 6 und FDP 2. Die Wahlbeteiligung betrug 54,21 Prozent. red