Theaterfestival in Bensheim eröffnet

Bensheim. Die 27. Woche junger Schauspieler in Bensheim ist eröffnet. Mit einer Einführung sowie der Verleihung des Kurt-Hübner-Regiepreises an Florian Fischer im Eysoldt-Foyer startete am Freitagabend das beliebte Theaterfestival.

Im Anschluss wurde das erste Stück im Parktheater gezeigt – der szenische Monolog „Die Leiden des jungen Azzlack“. Die Aufführung des Schauspiels Leipzig setzte gleich zum Auftakt Maßstäbe.

In diesem Jahr sind die fünf Gastspiele sowohl live auf der Bühne in Bensheim zu sehen als auch online. So können die Inszenierungen mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation auch zu Hause genossen werden. red

