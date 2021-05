SurTec will weiter wachsen

Zwingenberg. Die in Zwingenberg ansässige SurTec Deutschland GmbH entwickelt, produziert und vertreibt chemische „Spezialitäten“ für die Behandlung von Oberflächen. Bei einem Besuch der CDU-Politiker Birgit Heitland und Michael Meister berichteten Unternehmensvertreter vom starken Wachstum des Unternehmens. Die Produktion habe sich deutlich erhöht und trotz einer Erweiterung des Technikums seien die Räumlichkeiten in Zwingenberg nicht ausreichend. Deshalb will man weiter an der Bergstraße investieren, vor allem in Forschung und Entwicklung. SurTec fühle sich in der Region sehr wohl. Hier finde man eine sehr gute Infrastruktur und sehr gute Mitarbeiter. red

