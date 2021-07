Streit um Nachteile für Menschen ohne Impfung

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen ist eine neue Diskussion über Einschränkungen für Menschen ohne Impfung entbrannt. Sollten die Neuinfektionen weiter so zunehmen, müssten sie ihre Kontakte wieder reduzieren, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist“, warnte er. CDU-Chef Armin Laschet bremste sogleich: Der Vorschlag müsse noch einmal erörtert werden.

„Keinen Druck aufbauen“

Braun äußerte seine Sorge über die zunehmenden Infektionen: „Die Zahl der Neuinfektionen steigt noch schneller als in den vorherigen Wellen“, sagte er und rief die Bürger eindringlich zum Impfen auf. Dafür gebe es zwei Argumente: Die Impfung schütze zu 90 Prozent vor einer schweren Corona-Erkrankung. „Und: Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte“, sagte Braun.

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Dagegen betonte Unions-Kanzlerkandidat Laschet im ZDF-Sommerinterview: „Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen.“ Das Prinzip, dass man entweder geimpft, getestet oder genesen sein müsse, um bestimmte Dinge zu tun, sei richtig. „In einem freiheitlichen Staat gibt es Freiheitsrechte, nicht nur für bestimmte Gruppen“, betonte Laschet.

„Den Herbst abwarten“

Priorität müsse haben, möglichst viele Bürger von der Impfung zu überzeugen. „Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken. Aber nicht jetzt“, sagte der CDU-Chef. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kritisierte Braun. „Mit Drohungen werden wir auf der anderen Seite das Impfverhalten einzelner nicht nachhaltig verändern“, sagte er dieser Redaktion.

Seit zweieinhalb Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntagmorgen lag sie zuletzt bei 13,8.

Bergsträßer Zahlen

Im Kreis wurden am Wochenende sieben neue Corona-Fälle gemeldet – nach fünf am Samstag folgten gestern zwei Fälle in Biblis und Wald-Michelbach. Die Inzidenz lag gestern im Kreis bei 13,7 und dürfte heute unverändert bleiben.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 27 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen wiederum ein Patient eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

187 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 293 730. Insgesamt 7574 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, gestern wurde kein neuer Todesfall registriert. dpa/red

