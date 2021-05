Streit über Impfung für Kinder

Berlin/Bergstraße. Kurz vor der wahrscheinlichen Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes für Kinder und Jugendliche gibt es Streit über Nutzen und Risiken – auch mit Blick auf die Schulen. Derweil zeichnet sich bei den Neuinfektionen deutschlandweit Entspannung bei den Neuinfektionen ab.

Die Bundesregierung stellte am Mittwoch klar, dass Impfungen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht für Kinder und Jugendliche werden. Über die konkrete Organisation und benötigte Impfdosen wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Donnerstag beraten. Für Diskussionen sorgten Signale der Ständigen Impfkommission (Stiko), möglicherweise vorerst keine generelle Impf-Empfehlung für Kinder auszusprechen.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich am Freitag über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab 12 Jahre entscheiden. Der zuständige Experten-Ausschuss werde dann zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, teilte die EMA in Amsterdam mit. Anschließend soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte bei RTL/ntv: „Der Impfstoff wäre dann, wenn die Europäische Arzneimittelagentur das macht, ein zugelassener Impfstoff auch für diese Altersgruppe.“ Schon vor Beginn der Sommerferien solle den ersten Kindern ein Impfangebot gemacht werden.

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Mittwoch 41 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (5), Einhausen (1) und Heppenheim (1). Damit sind seit Beginn der Pandemie 10 871 Infektionsfälle registriert worden, 10 147 Genesene zählt die Statistik. Die Zahl der Todesfälle im Kreis hat sich um eine 78-jährige Person aus Viernheim und eine 91-jährige Person aus Lampertheim auf 322 erhöht.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 13 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei zwei liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) weist für den Landkreis eine Inzidenz von 36,3 aus. Bislang sind im Bergsträßer Impfzentrum 76 075 Erst- und 29 560 Zweit-Impfungen erfolgt.

Die Inzidenz in Hessen lag am Mittwoch nach RKI-Angaben bei 53,3. In den Regionen wies der Kreis Waldeck-Frankenberg mit 126,0 die höchste Inzidenz auf. Der nordhessische Kreis hat damit die fünft-höchste Inzidenz in ganz Deutschland. Alle anderen Landkreise und Städte Hessens lagen am Mittwoch unter der Hundertermarke. Am Dienstag waren noch die Städte. Die niedrigste Inzidenz hatte der Wetteraukreis mit 25,3. dpa/red

