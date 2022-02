Starkenburg wird wieder sichtbarer

Heppenheim. Immer wieder ist in den vergangenen Jahren in Heppenheim beklagt worden, dass der Blick hoch zur Starkenburg mehr und mehr verstellt sei, weil sich mehr und mehr die Natur auf dem Schlossberg breitmache. Jetzt wird eine Gegenmaßnahme ergriffen – aber nicht in erster Linie aus optischen Gründen.

Denn der Schlossberg, auf dem sich die Starkenburg befindet, droht zunehmend zu verbuschen. Brombeer- und Schlehengewächse nehmen überhand und breiten sich immer mehr aus. Das liegt auch daran, dass diverse frühere Wingerte mittlerweile nicht mehr bewirtschaftet werden und sich selbst überlassen sind. Am Montag startet deshalb eine großangelegte Entbuschungsaktion. red