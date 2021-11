Stadtparlament tagt im Bürgerhaus

Bensheim. Die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung tagt heute (11.) im modernisierten Bürgerhaus. Ab 18 Uhr geht es unter anderem um die städtischen Finanzen. Stadtrat Adil Oyan (Grüne) wird den Haushaltsplanentwurf für 2022 einbringen – diskutiert wird über das Zahlenwerk allerdings an diesem Abend nicht.

Außerdem wird über Tempo 30 in der Stadt gesprochen werden, ebenso wie über den Neu- oder Umbau der Skateranlage am nördlichen Eingang des Weiherhausstadions. Auf den Weg bringen werden die Fraktionen in einer geschlossenen Aktion eine Jugendumfrage, für die 300 Jugendliche nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden sollen. dr