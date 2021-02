  Spätes Siebenmeter-Tor bringt den Flames einen Punkt

Bensheim. Die Flames haben es an ihrem Doppelspieltag in der Frauenhandball-Bundesliga erneut spannend gemacht. Dem 33:32-Sieg vom Freitagabend im Hessenderby in Bad Wildungen ließ die HSG Bensheim/Auerbach gestern im Heimspiel gegen den Buxtehuder SV ein 31:31 (14:15) folgen. Mit den Punktgewinnen gegen die unmittelbaren Verfolger festigte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm den siebten Platz in der Tabelle. Dabei leistete sich Bensheim gestern einen Fehlstart, lag nach 15 Minuten 5:10 hinten, kämpfte sich aber wieder heran und führte in der zweiten Halbzeit über weite Strecken – bis zum 30:31, das Sarah van Gulik (Bild) mit einem verwandelten Siebenmeter 16 Sekunden vor Schluss ausglich. kr/Bild: Müller