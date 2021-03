Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Start der Corona-Massenimpfungen in Deutschlands Arztpraxen kann sich bis Mitte April verzögern. Das Ziel sei es, frühestmöglich, jedoch spätestens in der Woche vom 19. April damit zu beginnen. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch nach dreistündigen Video-Beratungen. Einzelne Länder können demnach auch ein „Opt-out“ erklären und im April noch nicht routinemäßig in den Arztpraxen impfen. Zudem soll eine neue Impfverordnung mehr Tempo in die Impf-Kampagne bringen.

AdUnit urban-intext1

Der bisher Jüngeren vorbehaltene Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann künftig allen gespritzt werden. An den Grenzen zu Corona-Hotspots im Ausland können abweichend von der Impfreihenfolge alle Menschen geimpft werden.

Der Impfstart in den Hausarztpraxen war zunächst für Anfang April vorgesehen. Letztlich einigten sich die Minister auf die 16. Kalenderwoche oder früher. Die Länder sollen im April pro Woche mit 2,25 Millionen Dosen beliefert werden. Die Länder sollen dem Bund mitteilen, wie die Aufteilung ihres Anteils auf die Hersteller vorgenommen werden soll.

Durch die neue Impfverordnung soll es mehr Flexibilität beim Impfen geben. Sie soll heute rückwirkend zu Montag in Kraft treten. An der Priorisierung werde festgehalten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er dämpfte die Erwartungen an den Impfstart in den Praxen. „Die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf 10 Millionen in der Woche wachsen“, sagte er im ZDF. Im April werde es zwar mehr Impfungen geben, aber noch nicht in dieser Größenordnung.

36 neue Fälle im Kreis

AdUnit urban-intext2

Im Kreis Bergstraße sind gestern 36 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt hervorgeht, gab es 184 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Inzidenz von 67,87 Infektionen pro 100 000 Einwohnern entspricht. Neun weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bekannt. Insgesamt sind nach Angaben des Kreises jetzt 296 Fälle registriert. Insgesamt 19 Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351 wurden bisher festgestellt. Bei 33 Fällen sei die Mutation noch nicht genau bestimmt worden.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 26 Patienten behandelt, heißt es weiter vom Kreis. Darunter seien 18 mit einer festgestellten Infektion. Bei den anderen acht liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

AdUnit urban-intext3

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

AdUnit urban-intext4

857 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 194 281 (Stand: 0 Uhr). 5983 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 21 mehr als am Vortag.

In Darmstadt bleibt bei den Fallzahlen das Niveau trotz etwas höherer Zahlen am Mittwoch stabil. In der Mitte der Woche lägen die Zahlen regelmäßig am höchsten. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 18 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 4123 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3946 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Die Inzidenz liegt bei 52,5. red/dpa