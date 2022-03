Sorge wegen Chemiewaffen wächst

Kiew. An diesem Donnerstag ist es genau einen Monat her, dass Russland auf Befehl von Präsident Wladimir Putin seinen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen hat. Die heftigen Kämpfe dauerten auch am Mittwoch an, wobei die russischen Truppen nach westlicher Einschätzung wegen Ermattung und Nachschubproblemen kaum vorankommen. Vor der Gipfel-Serie rückt die Bedrohung durch Chemiewaffen in den Fokus.

Die westlichen Staaten wollen am Donnerstag auf höchster Ebene ihr weiteres Vorgehen gegen Russland besprechen. Dazu brach auch US-Präsident Joe Biden zu seiner Europareise auf. In Brüssel finden Gipfeltreffen der Nato, der Siebener-Gruppe wichtiger Industriestaaten (G7) und der Europäischen Union (EU) statt. Vorab sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, das Verteidigungsbündnis verstärke seine Ostflanke mit vier weiteren Gefechtsverbänden: in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte im Bundestag: „Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort.“ Putin müsse die Wahrheit hören über diesen Krieg. „Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft.“

Der „militärische Spezialeinsatz“, wie Moskau den Krieg nennt, laufe nach Plan, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem US-Sender CNN. Er reagierte mehrfach ausweichend auf die Frage, ob Putin den Einsatz von Atomwaffen ausschließe. Er verwies auf die russische Sicherheitsdoktrin, wonach Nuklearwaffen eingesetzt würden, wenn eine „existenzielle Bedrohung“ für Russland bestehe. Seine Kriegsziele habe Putin, so Peskow, noch nicht erreicht. Die Gespräche über ein Ende der Kampfhandlungen gestalten sich nach Angaben beider Seiten kompliziert.

Fast 240 000 Geflüchtete erfasst

Das US-Verteidigungsministerium nannte die Äußerungen gefährlich. Biden sagte, dass er den Einsatz von chemischen Waffen als eine „reale Bedrohung“ ansehe. Scholz hat Putin nach eigenen Angaben persönlich vor dem Einsatz chemischer oder biologischer Waffen gewarnt. Gegen einen Angriff mit solchen Waffen will die Nato der Ukraine beim Schutz helfen. Stoltenberg äußerte die Erwartung, dass sich der Nato-Sondergipfel auf diese zusätzliche Unterstützung einigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll zum Nato-Gipfel per Video zugeschaltet werden. Sein Berater forderte moderne Flugabwehrwaffen, wenn die Nato schon nicht den Himmel über der Ukraine für russische Flugzeuge sperren wolle. Die von Stoltenberg angekündigte Stärkung der Nato-Ostflanke ist bereits ein deutliches Zeichen zur Abschreckung Russlands. Bislang hat die Nato in Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen dauerhaft multinationale Verbände stationiert. Die Ausweitung der Präsenz bedeutet, dass künftig von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer Nato-Truppen präsent sein werden.

Die Bundesregierung tut sich unterdessen immer noch schwer damit, das Ausmaß der Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Deutschland einzuschätzen. „Noch ist völlig unklar, wie viele Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen werden“, sagte Scholz. Auch wie viele Kriegsflüchtlinge sich bereits in Deutschland aufhalten, ist nach wie vor nicht bekannt – die Bundespolizei hat die Ankunft von 238 932 festgestellt. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen, weil Ukrainer ohne Visum einreisen dürfen. dpa

