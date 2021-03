Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Angesichts immer höherer Infektionszahlen wachsen die Sorgen vor einer neuen bedrohlichen Zuspitzung der Corona-Lage in Deutschland. Mit Blick auf die Osterzeit werden Mahnungen zu Vorsicht und einem stärkeren Gegensteuern lauter. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte am Freitag: „Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bat die Bürger, sich auch Ostern idealerweise nur draußen zu treffen.

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird Frankreich ab Sonntag von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei Einreise eingestuft. Das österreichische Bundesland Tirol sowie Tschechien und die Slowakei werden gleichzeitig von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Tirol gilt ab Sonntag nur noch als „normales“ Risikogebiet – die niedrigste von drei Corona-Risikostufen. Tschechien und die Slowakei werden zu Hochinzidenzgebieten erklärt und damit von der höchsten in die zweithöchste Risikokategorie heruntergestuft.

Inzidenz im Kreis steigt auf 125

Im Kreis Bergstraße gab es gestern einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, es handelt sich um eine 64-jährige Person aus Wald-Michelbach. Außerdem meldete das Landratsamt 71 Neuinfektionen, das sind 25 mehr als am Freitag der Vorwoche. Die meisten dieser Fälle gab es in Lampertheim (15) und Bürstadt (10), betroffen sind außerdem unter anderem Heppenheim (8), Bensheim (7), Lorsch (3), Einhausen und Lautertal (je 1). Zu den neu betroffenen Einrichtungen gehört die Schule an der Weschnitz in Einhausen.

Die Inzidenz im Kreis – die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, bezogen auf 100 000 Einwohner – wurde gestern mit 116 angegeben, dieser Wert wird heute auf 125 steigen. Nach Angaben aus dem Landratsamt haben im Impfzentrum des Kreises Bergstraße in Bensheim bis Donnerstag 25 886 Personen die Erstimpfung sowie 9080 die Zweitimpfung erhalten.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 38 Betten belegt – davon neun mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; fünf von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind binnen eines Tages 1684 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die landesweite Inzidenz stieg auf 129,7. Vor einer Woche hatte sie noch 106,0 betragen. Der kritische Wert von 100 wird landesweit nur noch von acht Städten bzw. Landkreisen unterschritten. In Darmstadt lag die Inzidenz am Freitag bei 80,1. Die Zahl der Todesopfer in Hessen stieg um 19.

Damit nach Ostern auch Arztpraxen gegen das Coronavirus impfen können, ist eine „Impfallianz Hessen“ gegründet worden. Der Zusammenschluss aus Kassenärztlicher Vereinigung, Landesärztekammer, Hausärzteverband, Landesapothekerkammer und Apothekerverband mit dem Sozialministerium will nach eigener Darstellung den für 5. April geplanten Impfstart „zügig und gut vorbereiten“. Die niedergelassenen Ärzte sollen künftig parallel zu den Impfzentren gegen Covid-19 impfen. Sie erhalten den Impfstoff direkt vom Bund über den Pharmagroßhandel und die Apotheken. Laut Sozialministerium bekommen in Hessen die Praxen voraussichtlich aber nur 20 Impfdosen pro Woche. red/dpa