Sommerbühne läuft noch bis Sonntag

Lorsch. Noch bis zum kommenden Sonntag (12.) läuft die Lorscher Sommerbühne. Das Open Air auf der Wiese vor dem Kloster bietet jede Menge Unterhaltung. Am Mittwoch gastiert zum Beispiel Kabarettist Florian Schroeder, am Freitag spielt zum Sommerfest des Theaters Sapperlot die bayerische Band Dreiviertelblut, am Samstag wird zum Poetry Slam eingeladen. Heute wird die Gala zum Kleinkunstpreis Lorscher Abt präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gestern gastierte das Comedy-Duo „Mundstuhl“, am Wochenende sorgten Chöre mit Welthits für gute Laune bei den zahlreichen Zuhörern an der Welterbestätte. Organisiert wurde dieser Abend von der Lorscher Formation Taktfest im Männergesangverein Germania. sch