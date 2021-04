Sirona will Bensheim von Lkws entlasten

Bergstraße. Dentsply Sirona, der größte Arbeitgeber an der Bergstraße, will in Bensheim seinen Lkw-Lieferverkehr neu regeln. Dabei soll die Stadt, allen voran die Werner-von-Siemens-Straße, die Wormser Straße und die Fabrikstraße entlastet werden. „Künftig wollen wir den Berliner Ring am Südwestende unseres Standorts verlängern und an das Fabrikgelände anschließen. In frühestens zwölf Monaten wollen wir so weit sein. Wir investieren einen siebenstelligen Betrag.“

Das kündigte Jan Siefert im gemeinsamen BA-Interview mit seinen Geschäftsführerkollegen Cord Stähler und Rainer Raschke an. Mit den Rahmenbedingungen der Stadt Bensheim ist Siefert zufrieden. Schneller könnte es seiner Ansicht nach mit Genehmigungen vom Kreis Bergstraße gehen. Das laufe „zäh“, so Siefert.

Wie Siefert weiter ausführte, knüpft das Unternehmen wirtschaftlich an das Niveau von 2019 an. Die Kapazitäten in Bensheim seien voll ausgelastet und 50 offene Stellen in der Fertigung sollen besetzt werden.

„Bensheim wächst und wird weiter wachsen“, kündigte Siefert an. Zuletzt seien Produktionskapazitäten aus den USA und Dänemark an die Bergstraße verlagert worden. Der Trend in der Produktion weiter zu vereinheitlichen, werde sich fortsetzen. Da habe Bensheim den Vorteil der hohen Produktivität. mir

