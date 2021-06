Sechs neue Infektionen

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Wochenende sechs neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet, betroffen ist eine 64-jährige Person aus Bensheim. Es ist inzwischen das 323. Todesopfer. Insgesamt sind nun 11 010 Infektionen festgestellt worden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Gorxheimertal, Lampertheim und Viernheim (4).

AdUnit urban-intext1

Derzeit befinden sich laut Engelhardt sechs Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 44 Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Inzidenz liegt bei 27,7

Das Berliner Robert-Koch-Institut RKI hat für gestern (Stand: 3.11 Uhr) eine Inzidenz von 27,7 (Vortag: 32,6) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bedingt durch den Feiertag am vorigen Donnerstag die gemeldeten Fallzahlen geringer ausfallen können.

In Hessen haben sich am Wochenende weitere 366 Menschen angesteckt. Es wurden außerdem elf Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie starben damit 7397 Patienten mit oder an Corona, und es wurden 288 258 Infektionen gezählt. In den Intensivstationen hessischer Kliniken wurden am Sonntag 188 Covid-19-Patienten behandelt, 97 mussten künstlich beatmet werden. Rund zehn Prozent der Intensivpatienten sind wegen dieser Diagnose in intensivmedizinischer Behandlung. tm/red/dpa

AdUnit urban-intext2