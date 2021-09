Sechs neue Coronafälle im Kreis Bergstraße am Montag

Bergstraße. Am Montag hat das Landratsamt sechs neue bestätigte Coronainfektionen im Kreis Bergstraße gemeldet, unter anderem jeweils eine in Bensheim, Lorsch und Einhausen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Menschen im Kreis Bergstraße steigt damit auf 12 858. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat gestern für den Kreis eine Inzidenz von 60,5 ermittelt.

Aktuelle Coronainfektionen gibt es nach Angaben des Landratsamtes unter anderem an der Geschwister-Scholl-Schule und an einer Kindertageseinrichtung in Bensheim, außerdem in Gemeinschaftsunterkünften in Lorsch und Heppenheim.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 41 Intensivbetten in den Kliniken 34 belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt und invasiv beatmet werden muss.

Insgesamt werden derzeit nach Angaben des Landratsamtes neun Personen mit einer bestätigten Sars-Cov-2-Infektion sowie drei weitere Verdachtsfälle in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße behandelt.

Der hessische Tageswert der Hospitalisierungsinzidenz in der Corona-Pandemie ist gestern leicht auf 1,78 gesunken. Der Wert beschreibt, wie viele Personen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus landesweit neu aufgenommen wurden. kel/lhe