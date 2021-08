Sechs neue Corona-Fälle am Sonntag im Kreis Bergstraße

Berlin/Bergstraße. Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt die seit Sonntag geltende Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass sie entweder negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen sind. Eine solche Vorgabe gab es schon für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch beim Einreisen per Auto oder Bahn.

„Es erfolgen stichprobenartige Kontrollen. Wir versuchen mit unseren Kräften aber so viele Einreisende wie möglich zu überprüfen“, sagte der Sprecher der Bundespolizei in Pirna, Holger Uhlitzsch, mit Blick auf die sächsischen Grenzen zu Polen und Tschechien. Der Schwerpunkt der Kontrollen dort liege an den Autobahnen und Bundesstraßen sowie an der Zugstrecke Prag-Berlin. An den Grenzen werde aber niemand zurückgeschickt.

Es würden unmittelbar auch keine Bußgelder erhoben. Sondern bei Verstößen werde die Anzeige einer Ordnungswidrigkeit an die zuständigen Behörden weitergeleitet, erklärte der Sprecher der Bundespolizei.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es Kontrollen im Radius von bis zu 30 Kilometer auf deutscher Seite, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz sagte. Auch in Bayern überprüfen Schleierfahnder an den Grenzen zu Österreich und Tschechien, ob die Menschen sich an die neuen Einreise-Regeln halten. An der deutsch-österreichischen Grenze in Kiefersfelden seien die Kontrollen problemlos angelaufen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei: „Die Reisenden sind gut vorbereitet.“ Auch im nordbayerischen Selb an der Grenze zu Tschechien gab es keine Probleme. „Es läuft rund“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appellierte an die Urlauber, sich an die neuen Regeln zu halten. Wie Herrmann warnte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), bei Verstößen drohten „empfindliche“ Bußgelder.

Sechs neue Infektionen im Kreis

Unterdessen hieß es gestern Abend aus dem Landratsamt, dass am Sonntag sechs weitere Infektionsfälle im Kreis bekannt geworden seien – zwei in Lampertheim und je einer in Heppenheim, Viernheim, Bürstadt und Abtsteinach. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern bei 19,2 und wird heute weiter ansteigen. Aktualisierte Zahlen zu den Erst- und Zweitimpfungen im Bergsträßer Impfzentrum wurden gestern nicht genannt.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 35 der 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten. Zwei von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Behandlung.

151 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 294 919. Insgesamt 7587 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Gestern kam kein Todesfall hinzu. dpa/red

