Schuss neben Spielplatz

Weinheim. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt nach dem Gebrauch einer Schusswaffe durch einen Polizisten in Weinheim. Der Beamte hatte am Montag gegen 16.30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes am Schlosspark einen 34-jährigen Mann durch einen Schuss in den Oberkörper kampfunfähig gemacht, nachdem dieser ihn mit einem Messer angegriffen habe. Der Gesundheitszustand des Mannes, der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein soll, sei stabil, sagte ein Sprecher am Dienstag. Eine Gefahr für die Besucher des Spielplatzes, vor allem Mütter mit Kindern, habe nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht bestanden, so das LKA. bjz/gab

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1