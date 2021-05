Schulen und Kitas öffnen wieder

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Seit gestern steht es offiziell fest: Die Schulen und Kitas im Kreis dürfen ab kommenden Montag wieder öffnen. Das hat Landrat Christian Engelhardt in der jüngsten Pressekonferenz des Kreises berichtet. Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag gestern den fünften Werktag in Folge unter 165. Die höchste Stufe der „Notbremse“ gilt daher nicht mehr. Für die Einrichtungen sind jetzt wieder die Regeln des Landes Hessen maßgeblich: Für die Klassen eins bis sechs bedeutet das Wechselunterricht, ab Klasse sieben gilt weiterhin Distanzunterricht und die Abschlussklassen kehren in den Präsenzunterricht zurück (ein negatives Testergebnis gilt als Voraussetzung).

Auch Kindergärten können wieder öffnen – nicht nur für die Notbetreuung. Allerdings gilt hier weiterhin der Appell der Landesregierung an die Eltern, ihre Kinder – wenn möglich – zu Hause zu betreuen.

Der Kreis Bergstraße lag gestern zudem den vierten Werktag in Folge unter einer Inzidenz von 150. Wenn das Robert-Koch-Institut am heutigen Freitag für den Kreis erneut einen Wert unter 150 ausweist, gelten – vorbehaltlich der Bestätigung durch das hessische Sozialministerium – ab Sonntag, 9. Mai, die Regeln für „Stufe 100“ der „Bundesnotbremse“. Erlaubt wäre für Geschäfte dann wieder das Terminshopping „Click & Meet“.

Gestern wurden nach Angaben des Landratsamtes 54 Neuinfektionen im Kreis Bergstraße nachgewiesen, unter anderem in Bensheim (5), Einhausen (3) und Heppenheim (5). Allein 18 neue Fälle wurden aus Viernheim gemeldet. Eine 47-jährige Person aus Lampertheim verstarb zudem im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Insgesamt stieg damit die Anzahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, im Kreis Bergstraße auf 310. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis 328 Neuinfektionen registriert. Die vom Gesundheitsamt ermittelte Inzidenz lag gestern damit bei 120,98. Der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Wert weicht mit 122,1 leicht nach oben ab. Bis zum vergangenen Mittwoch haben nach Angaben des Landratsamtes 59 406 Menschen im Impfzentrum des Kreises eine Erst-, und 20 248 Menschen eine Zweitimpfung erhalten.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 36 der 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Hessenweit sind am Donnerstag 1613 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle im Bundesland stieg damit laut Robert-Koch-Institut auf 269 334. Insgesamt 7007 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 25 mehr als am Vortag.

Die geplante Rücknahme vieler Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte und genesene Menschen hat gestern die nächste Hürde genommen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung mit großer Mehrheit. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Wenn an diesem Freitag auch der Bundesrat zustimmt, könnten die Erleichterungen am Wochenende in Kraft treten.

Bund und Länder haben zudem eine Freigabe des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca für alle Impfwilligen beschlossen – ohne Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe. red/dpa