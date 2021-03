Bergstraße. Die Tageszeitung flattert kostenlos in die Schule – so, wie das seit 2009 beim medienpädagogischen Projekt „Klasse Kids“ üblich ist. Vier Wochen lang lesen dritte und vierte Klassen im Kreisgebiet täglich den Bergsträßer Anzeiger, der in Klassensatzgröße zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich gibt´s Unterrichtsmaterial und eine Projektmappe für jeden Schüler. Der Anspruch: ein spielerisches Entdecken der Zeitung samt ihrer Ressorts und Rubriken auf den Lokalseiten und im überregionalen Teil. „Die Schüler werden täglich fitter“, so Klassenlehrerin Katja Straschil von der Bensheimer Joseph-Heckler-Schule bei der Suche nach dem Foto des Tages: Jeder sucht sich sein Lieblingsmotiv und erläutert es kurz. red