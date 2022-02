Schüler dürfen zu Hause bleiben

Bergstraße. In Hessen gilt eine Sturmwarnung: Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im ganzen Land im Verlaufe des heutigen Donnerstags und des Freitags mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen. Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist, darauf weist das Hessische Kultusministerium hin. Volljährige Schüler entscheiden dies selbst. Im Fall des Fernbleibens müsse die Schule informiert werden. Die Eltern sollten sich daher ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse informieren und dann abwägend entscheiden, heißt es weiter.

Schließungen möglich

Falls die Sicherheit des Schulweges nicht mehr gewährleistet werden könne, unterstütze das Kultusministerium alle Schulleitungen in ihrer Entscheidung, möglichst in Absprache mit den Schulträgern den Präsenz-Schulbetrieb am Donnerstag oder Freitag ausfallen zu lassen. Eine solche Entscheidung werde den Eltern weitergegeben. Wenn möglich würden die Schulen dann alternative digitale Unterrichtsformen anbieten. Der Kreis Groß-Gerau hat entschieden, dass am Donnerstag und Freitag alle Schulen im Kreisgebiet geschlossen bleiben. Es werde Distanzunterricht angeboten und eine Notbetreuung gewährleistet.

Der Deutsche Wetterdienst warnt unterdessen vor heftigen Böen bis zum heutigen Nachmittag. Die Meteorologen riefen dazu auf, Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen zu halten. Generell solle man den Aufenthalt im Freien vermeiden, erklärte der DWD. Unwetterwarnungen galten am Mittwochnachmittag für einen Großteil Hessens. Der DWD erwartet orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde, teils Orkanböen bis 120 Stundenkilometern. Auch Gewitter sind der Vorhersage zufolge möglich.

Am Nachmittag werde der Wind zunächst nachlassen. Die Temperaturen blieben mit bis zu 15 Grad mild, wie der DWD vorhersagt. Im Bergland ist es kühler mit fünf bis neun Grad. Erneuten starken Wind sagte der DWD für Freitagnachmittag voraus, auch Orkanböen im Bergland können wieder dabei sein. red/dpa