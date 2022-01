Schimpf als Kreisbeigeordneter nominiert

Bergstraße. Die Grünen-Fraktion im Kreistag nominiert ihren langjährigen Kreisvorstandssprecher und aktuellen Fraktionsvorsitzenden Matthias Schimpf (BILD: Grüne) einstimmig für das Amt des Kreisbeigeordneten.

Damit hat die Fraktion ihre Personalentscheidungen für die Wahlen der hauptamtlichen Beigeordneten abgeschlossen, nachdem man sich auf einer Klausur im vergangenen November einstimmig für die Wiederwahl der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz ausgesprochen hatte.

„Einer der erfahrensten Politiker“

© Grüne

„Matthias Schimpf ist einer der erfahrensten Kommunalpolitiker in Südhessen für die hauptamtliche Position im Kreisausschuss“, so Vanessa Vogel, wie Schimpf Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. Schimpf war schon einmal von 2011 bis 2016 hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und zuvor zehn Jahre lang hauptamtlicher Stadtrat in Bensheim.

„In seinen hauptamtlichen Funktionen hat Matthias Schimpf deutlich unter Beweis gestellt, dass er ein Dezernat mit vielfältigem Aufgabenzuschnitt inhaltlich und organisatorisch mit großem Engagement und Sachkenntnis zu führen versteht“, weist Kreisvorstandssprecherin Evelyn Berg auf die umfangreichen Kenntnisse des „Vollblut-Kommunalpolitikers“ hin. red