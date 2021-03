Bergstraße. Keine Auftritte, nur sporadische Proben: Seit einem Jahr sind auch die meisten Aktivitäten der Gesangvereine wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt. Dennoch blicken die Vorsitzenden der beiden Bergsträßer Sängerkreise, Heinz Ritsert und Wolfgang Schlapp, optimistisch in die Zukunft. Für die Zeit nach der Pandemie, in der Auftritte wieder möglich sein werden, rechnen die beiden mit einem großen Publikumsinteresse. Hart von der Corona-Krise getroffen würden insbesondere Chöre, deren Ende sich schon vor der Pandemie abgezeichnet habe. Heinz Ritsert rechnet damit, dass der eine oder andre Chor nicht mehr singfähig sein wird. Über 3600 Sängerinnen und Sänger sind im Kreis Bergstraße in den beiden Verbänden organisiert. red