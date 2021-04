Ruf nach schnellem Lockdown

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Einen neuen Rekord gebe es bei den Impfungen im Kreis Bergstraße, teilte Landrat Christian Engelhardt mit: Am Mittwoch hätten die Teams des Impfzentrums 1402 Injektionen verabreicht, davon 120 bei dezentralen Terminen außerhalb der Einrichtung in Bensheim. 37 063 Bürger sind demnach laut Landratsamt (Stand Mittwoch) inzwischen mit der ersten Impfung versorgt. 15 822 hätten bereits die zweite Impfung erhalten.

Derweil würden an der Bergstraße im Zusammenhang mit Corona-Infektionen Quarantänen von 21 Tagen Dauer verhängt, sagte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Es gebe aber nach negativen Tests die Möglichkeit sie zu verkürzen.

Gestern sind im Kreis Bergstraße 51 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 9270 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (3), Einhausen (2), Heppenheim (6), Lorsch (1) und Zwingenberg (1).

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 30 Patienten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus behandelt. Darunter sind 26 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 402 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 148,27 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 40 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

1992 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 238 586. 6565 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 22 mehr als am Vortag.

Die bundesweit immer dramatischere Corona-Lage in den Kliniken lässt den Ruf nach einem schnelleren Lockdown als geplant lauter werden. „Wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen, und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider“, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Donnerstag in Berlin. Die Infektionszahlen steigen weiter an.

Am heutigen Freitag will der Bundestag das Infektionsschutzgesetz erstmals im Plenum beraten. Die Fraktionen debattieren bereits heftig über Änderungswünsche. Eine Fortsetzung dürften die Diskussionen in den kommenden Tagen in den Ausschüssen finden. Eine Verabschiedung der Regelung inklusive abendlichen Ausgangsbeschränkungen ist für kommenden Mittwoch vorgesehen. Dann ist noch der Bundesrat am Zug. Die geplanten Verschärfungen sollen greifen, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen kommen. kbw/kel/dpa