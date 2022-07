Rückenlehnen und Polster

Heppenheim. Wer schon einmal die Festspiele in Heppenheim besucht hat, wird bestätigen können, dass der Sitzkomfort dort alles andere als bequem war – was ja nach dem ursprünglichen rustikalen Konzept durchaus zum Ambiente gepasst hat. Aber die harten Holzbänke verlangten bei mehrstündigem Programm den Zuschauern doch so einiges ab. Das wird mit der Spielzeit 2022 anders: Passend zum Neuanfang der Festspiele unter neuer Leitung hat die Stadt neues Mobiliar angeschafft. Und dazu gibt es sogar noch passgenaue Polster. Dafür wiederum sorgt die Sparkassenstiftung, die die Festspiele außerdem mit 20 000 Euro unterstützt. red

