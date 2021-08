Probleme trüben Freibad-Bilanz

Heppenheim. 28 000 Besucher wurden in diesem Jahr bisher im Heppenheimer Freibad gezählt. Das sind immerhin schon jetzt 4000 mehr als in der kompletten ersten Corona-Saison 2020, aber noch immer deutlich weniger als in „normalen“ Jahren. Das, meint Bürgermeister Rainer Burelbach, könne am oft nicht optimalen Wetter der vergangenen Wochen liegen, aber natürlich auch daran, dass noch immer viele potenzielle Besucher sich von der Corona-Lage abschrecken lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinzu kamen zuletzt aber auch noch andere Probleme: Nach offenbar bewusst herbeigeführten Verunreinigungen in den Sanitärräumen mussten Türen ausgehängt werden, und im Duschwasser wurden Legionellen festgestellt. red