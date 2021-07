Heppenheim. Ein „Neustart in die Normalität“ war das, was am Freitag auf dem Parkplatz am Heppenheimer Amtshof startete: Der „Heppenheimer Weinsommer“ ersetzte dort erstmals den Bergsträßer Weinmarkt, der Corona-bedingt erneut ausfallen musste. Die deutlich kleinere Ersatzveranstaltung bewährte sich auf Anhieb. Die Maskenpflicht auf dem Gelände wurde durchweg eingehalten, und auch sonst gab es keinerlei Probleme. red/BILD: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1