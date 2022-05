Pläne für neuen Park

Bensheim. In der südlichen Taunusanlage könnte ein Bewegungspark für Kinder und Jugendliche mit Skateranlage, Basketballfeld und kleinem Fußballplatz geschaffen werden. Harry Hegenbarth will dort in Kooperation mit der Stadt das Großprojekt stemmen. Für das Vorhaben sucht er Sponsoren und Unterstützer.

Kommunalpolitisch soll in den Fachausschüssen sowie abschließend in der Stadtverordnetenversammlung ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Dieser sieht unter anderem vor, dass bei einem positiven Planungsverlauf die Stadt die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Parks übernehmen könnte. dr

