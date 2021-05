Heppenheim. Weil die Entsorgung von Klärschlamm immer teurer wird, haben die Heppenheimer Stadtwerke zunehmend ein Problem. Die Lösung, die dafür gefunden wird, muss zwar noch am kommenden Mittwoch von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden, steht aber schon jetzt so gut wie fest: Die Stadt Heppenheim – deren Eigenbetrieb die Stadtwerke sind – stellt eine Ausfallbürgschaft von 1,3 Millionen Euro für das „Unternehmen für Phosphatrecycling Odenwald“ bereit, an dem die Stadt mit 32 Prozent beteiligt ist.

AdUnit urban-intext1

In Kooperation mehrerer Abwasserverbände und Gemeinden wird im Industriegebiet von Michelstadt eine Recyclinganlage entstehen, in der Phosphor aus Klärschlamm zurückgewonnen wird – Klärschlamm auch aus Heppenheim. red