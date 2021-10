Pflanzen der Bibel im Blick

Lorsch. Die Lorscherin Elfi Steinhäuser hat ein Buch über „Pflanzen der Bibel“ geschrieben und dieses zusammen mit ihrem Ehemann Helmut Steinhäuser fertiggestellt. Das Büchlein umfasst zwar nur 46 Seiten, diese sind aber randvoll mit lesenswerten Informationen gefüllt: vom Apfelbaum bis zum in der Bibel vielfach genannten Zimt. Elfi Steinhäuser ist mit ihrem Ehemann engagiert in der evangelischen Kirchengemeinde, kennt sich aber nicht nur mit der Bibel aus. Sie hat profundes Wissen über Pflanzen und deren Verwendungsmöglichkeiten: Die Lorscherin hat Pharmazie studiert. Der Verkaufserlös des Buches soll komplett dem Neubau des evangelischen Gemeindezentrums in Lorsch zugutekommen. red

