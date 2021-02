Bensheim. Die größte Bensheimer Pfarrgemeinde braucht einen neuen Pfarrer: Thomas Catta (Bild) kündigte am Sonntag im Gottesdienst in der Stadtkirche Sankt Georg an, dass er nach den Sommerferien eine neue Stelle in der Pfarrgruppe Oppenheim/Nierstein anehmen wird. Dort könne er sich auf seine priesterlichen Kernaufgaben konzentrieren. Catta wirkt seit September 2014 in Bensheim.

AdUnit urban-intext1

Für Sankt Georg soll nun ein Pfarradministrator gesucht werden, der die Gemeinde durch die herausfordernden nächsten Jahre navigieren soll. dr