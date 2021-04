Notbremse kommt – trotz Kritik der Länder

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Zustimmung mit geballter Faust in der Tasche: Der Bundesrat hat das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Corona-Notbremse des Bundes trotz massiver Kritik passieren lassen. In einer Sondersitzung verzichtete die Länderkammer am Donnerstag darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz wurde unmittelbar darauf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet. Alle sechs Ministerpräsidenten, die in der gut zweistündigen Debatte sprachen, zerpflückten die Regelungen.

AdUnit urban-intext1

Ausgangssperre ab 22 Uhr

Die Länder wollten aber offenkundig nicht als Bremser in der Pandemiebekämpfung dastehen, zumal sie wegen der Infektionslage selbst Handlungsbedarf sahen. „Ja, es ist richtig, dass schnell gehandelt wird. Die spannende Frage ist natürlich: wie, in welcher Form und mit welchem Inhalt?“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Die Zustimmung erfolgte in minimalster Form: Es gab keine förmliche Abstimmung. Eine Zustimmung der Länderkammer war allerdings ohnehin nicht erforderlich. Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) stellte nur fest, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen werde, weil hierfür keine Anträge vorlägen. „Dieses Gesetz kann daher in Kraft treten, wenn der Bundespräsident es ausgefertigt hat und es verkündet wurde.“

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann dürfen Menschen ab 22 Uhr die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Alleine spazieren gehen und joggen ist bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.

AdUnit urban-intext2

Bei der Video-Pressekonferenz der Kreisspitze zur Corona-Pandemie hielt sich Landrat Christian Engelhardt noch bedeckt darüber, was die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Notbremse in den nächsten Tagen für Auswirkungen im Kreis haben könnte. Er wolle erst abwarten, wie sich die hessische Landesregierung dazu verhält – zumal es im Land an einigen Stellen Regeln gebe, die über das neue Gesetz hinausgehen. Es sei abzuwarten, inwieweit das Land mögliche Spielräume nutzt.

86 neue Fälle im Kreis Bergstraße

Der Kreis Bergstraße meldete am Donnerstag mit 86 Fällen erneut eine hohe Zahl an Neuinfektionen – darunter sieben Fälle in Bensheim, neun in Heppenheim sowie jeweils zwei in Lorsch, Einhausen, Lautertal und Zwingenberg. Die meisten Fälle wurden in Lampertheim (19) und Viernheim (18) registriert. Betroffen sind die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim, die Siegfriedschule in Heppenheim sowie eine Kindertagesstätte in Bensheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreisgebiet am Donnerstag bei 148; sie wird am Freitag auf 162 ansteigen.

AdUnit urban-intext3

Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon zehn mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

AdUnit urban-intext4

Im Bensheimer Impfzentrum gab es laut Mitteilung des Kreises bis Mittwoch 42 899 Erstimpfungen und 18 396 Zweitimpfungen. In den hessischen Arztpraxen haben mehr als 174 000 Menschen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 21. April). 465 Menschen in Hessen haben bei niedergelassenen Ärzten bereits beide Impfungen erhalten. Bei den Erstimpfungen in den Hausarztpraxen wurden laut RKI 152 000 Menschen mit Biontech/Pfizer und rund 22 500 mit Astrazeneca geimpft. Nur der Impfstoff von Moderna ist mit 35 Erstimpfungen noch seltener. In Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäusern Hessens ist das Verhältnis der Impfstoffe anders: Astrazeneca wurde hier etwa halb so oft verimpft wie Biontech, Moderna ist am seltensten.

Unterdessen läuft nach der Einführung einer Corona-Testpflicht für hessische Schüler auch eine Diskussion über regelmäßige oder sogar verpflichtende Test für Kindergartenkinder. Die Stadt Frankfurt befürwortet einen solchen Schritt für Kita-Kinder, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Die Tests sollten zu Hause von den Eltern durchgeführt werden, so dass ein Kind bei einem positiven Ergebnis erst gar nicht in die Kita kommen würde. Ähnlich sieht es Sabine Herrenbrück, die bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Darmstadt für die Kitas zuständig ist. red/dpa