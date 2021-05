Notbremse im Kreis ab heute aufgehoben

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin. Die sogenannte „Bundesnotbremse“ ist im Kreis Bergstraße ab heute – bis auf Weiteres – Geschichte: An fünf Werktagen in Folge lag die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 100. Damit werden die strengen bundesweit einheitlichen Corona-Maßnahmen in der Region gelockert – es entfällt etwa die Ausgangssperre, außerdem darf die Außengastronomie wieder für Gäste öffnen.

Seit 24. April ist in Deutschland das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft – und mit ihm die bundesweite „Notbremse“. Knapp vier Wochen lang galten im Kreis die strengen Regeln, zuletzt gingen die Infektionszahlen in der Region deutlich zurück. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 56,6. Die Kreisverwaltung meldete am Abend 21 Neuinfektionen – darunter jeweils ein Fall in Lorsch und Lautertal. Die meisten Fälle (8) wurden in Wald-Michelbach registriert, dort ist eine Grundschule betroffen.

Die Corona-Impfungen kommen im Kreis unterdessen weiter voran. Bisher habe das Team des Bergsträßer Impfzentrums in Bensheim 98 884 Dosen verabreicht, sagte Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag. Hinzu kommen Impfungen, die in den Arztpraxen erfolgen. Während die Mengen an Impfstoff im Zentrum gleich bleiben wird, nähmen die Lieferungen an die Ärzte zu. Es seien außerdem Impfungen in Schulen und Flüchtlingsunterkünften geplant.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Für Hessen sind innerhalb eines Tages 1046 weitere Corona-Fälle und 14 weitere Todesfälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 75,2 nach 81,6 am Vortag. Auch deutschlandweit geht die Inzidenz weiter zurück, nach Berechnung des RKI lag der Wert am Donnerstag im bundesweiten Durchschnitt nur noch bei 68,0 (Vorwoche: 103,6). In den meisten der 412 erfassten Kreise und kreisfreien Städte ist der Wert inzwischen unter die 100er-Marke gerutscht.

Chance auf Reiseerleichterungen

Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament unterdessen auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend in Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in der EU. Portugal hat derzeit turnusgemäß den Vorsitz der EU-Länder inne.

Bis zuletzt war darüber gestritten worden, in welchem Maß EU-Länder Reiseerleichterungen und Restriktionen selbst bestimmen können. Der Kompromiss sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der Mitgliedsstaaten eingegriffen wird, aber zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Geheilte nur eingeführt werden sollen, wenn es etwa die Infektionslage erfordere.

Noch ist unklar, wann genau das europäische Zertifikat in den einzelnen Ländern eingeführt werden soll. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es noch am Anfang der Woche, man gehe aktuell davon aus, ein elektronischer Impfnachweis könne „in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals“, also bis spätestens zum 30. Juni, bereitgestellt werden. red/dpa