Noch immer zu viele Altkleider im Bergsträßer Restmüll

Bergstraße. Wer Platz im Schrank benötigt, der findet im Landkreis Bergstraße sinnvolle Möglichkeiten, um ausrangierte Textilien fachgerecht zu entsorgen – zum Beispiel in den Kleiderkammern des DRK (Foto oben) oder den Altkleidercontainern des ZAKB.

Letztere sind im vergangenen Jahr vom öffentlichen Raum auf die Wertstoffhöfe des ZAKB umgezogen. Hintergrund war, dass immer häufiger Müll darin gelandet war, der dort nicht hineingehört. Damit ist jetzt aber Schluss: „Falsch entsorgte Abfälle sind inzwischen die Ausnahme“, berichtet Marc Röllich, Pressesprecher des ZAKB. Wer seine ausrangierte Kleidung loswerden möchte, der kann das auf vielen Wegen im Kreis Bergstraße tun. Auch außerhalb der Wertstoffhöfe gibt es Container, die beispielsweise vom DRK betrieben werden. Außerdem kann man Ausrangiertes beispielsweise in Kleiderkammern oder -sammlungen abgeben. Entscheidend dafür, wo man sie abgibt, ist der Zustand der Kleidung. In den Restmüll gehört sie allerdings in keinem Fall. Dass viele Bergsträßer die Abgabe-Möglichkeiten regelmäßig nutzen, hat eine Umfrage der Redaktion auf Facebook und Instagram gezeigt. Bis zu zweimal im Jahr misten manche von ihnen aus. ssr/BILD: DRK Zwingenberg