Noch ein Werktag unter 100 fehlt

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Das Robert-Koch-Institut hat für den Kreis Bergstraße am Dienstag einen Corona-Inzidenzwert von 71,0 aufgelistet. Damit lag der Kreis gestern am vierten Werktag hintereinander unter der Marke von 100. Sollte dies am heutigen Mittwoch ebenfalls so sein, kann der Kreis die Bestimmungen der Bundes-Notbremse verlassen. Gültig wären damit ab Freitag wieder die Regelungen, die das Land Hessen für Städte und Landkreise erlassen hat, die sich mit ihrer Inzidenz zwischen 50 und 100 bewegen.

AdUnit urban-intext1

Im Kreis wurden am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 64-jährige Person aus Viernheim und eine 92-jährige Person aus Lampertheim. Außerdem wurden 51 bestätigte Neu-Infektionen registriert, u. a. in Bensheim (3), Heppenheim (5), Lautertal (2) und Lorsch (1). Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 71 120 Erstimpfungen und 24 960 Zweitimpfungen erfolgt.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 37 der 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Darmstadt-Dieburg unter 50

Für die Stadt Darmstadt sinkt der Inzidenzwert weiterhin in Richtung 50; am Dienstag lag er bei 58,2. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde am Dienstag mit einer Inzidenz von 49,4 sogar erstmals wieder die 50-er Schwelle unterschritten.

AdUnit urban-intext2

Hessenweit sind am Dienstag laut Robert-Koch-Institut weitere 240 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 279 582. Insgesamt 7151 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, 16 mehr als am Vortag.

Pläne gegen Impfpass-Missbrauch

Angesichts zunehmender Corona-Lockerungen sollen strengere Regeln gegen Missbrauch von Impfpässen und Testnachweisen kommen. Für das Nutzen und Ausstellen falscher Dokumente sollen nach Gesetzesplänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig Haft- oder Geldstrafen drohen. Beim nachträglichen Ausstellen digitaler Impfnachweise sollen Ärzte und Apotheker Ausweise überprüfen müssen – dies soll in der Regel auch nur in der näheren Umgebung des Impfortes möglich sein. Die Neuregelungen soll der Bundestag voraussichtlich an diesem Donnerstag beschließen. Bund und Länder planen für den 27. Mai auch einen erneuten „Impfgipfel“. Dabei soll es um Impfungen von Kindern, Berufsschülern und Studierenden gehen. Thema sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch der digitale Impfnachweis sowie die Impflogistik im Sommer sein. Ab 7. Juni soll nach einem Beschluss von Bund und Ländern die noch geltende Priorisierung mit einer festen Impf-Reihenfolge enden. Dann können sich alle um Termine bemühen, auch wenn die Impfungen dann noch den Sommer über laufen sollen. hol/dpa

AdUnit urban-intext3