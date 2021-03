Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie die Behörde mitteilte, ergab ein Vorprüfungsverfahren, dass im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Mannheim, der Vergütung von Personal und einer dem Beschuldigten zuzurechnenden GmbH ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten bestehe, unter anderem der Untreue.

AdUnit urban-intext1

Im Zusammenhang mit den Maskendeals Löbels hat die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mangels Anfangsverdachts von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Sie hatte den Vorwurf der Bestechlichkeit von Mandatsträgern in Zusammenhang mit der Vermittlung von Masken geprüft. Löbel hatte nach Bekanntwerden der Geschäfte seine politische Karriere beendet.

Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim in Zusammenhang mit der Kreisgeschäftsstelle der CDU Mannheim geht es zum Beispiel um die Anmietung von Büros durch Nikolas Löbel. Er hatte dort ein Wahlkreisbüro und ein Büro für seine Löbel Projektmanagement GmbH von der CDU Mannheim gemietet.

Der Kreisvorstand der CDU Mannheim teilte am Mittwoch mit, dass er in der Vorwoche ein Schreiben eines Parteimitglieds mit „Beobachtungen rund um die Geschäftsstelle“ erhalten habe. Dies habe man wegen der schwierigen rechtlichen Bewertung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

AdUnit urban-intext2

Gerüchte seit Herbst

Im Herbst 2020 waren verstärkt Gerüchte aufgekommen, dass es bei der Anmietung Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte. Die beiden Kreisvorstandsmitglieder Chris Rihm und Andreas Pitz hatten nach Einsichtnahme in die Unterlagen ihre Ämter im Kreisvorstand mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Andreas Pitz sagte dieser Redaktion, dass er Dinge gesehen habe, von denen er nicht ausschließen könne, dass sie auch strafrechtlich relevant seien.

Der CDU-Kreisverband hält trotz der Ermittlungen am Beschluss fest, die Parteifinanzen von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untersuchen zu lassen, wie Vorstandsmitglied Christian Stalf erklärte. Die Prüfer sollen die Finanz- und Lohnbuchhaltung des Kreisverbandes, aber auch dessen Arbeits-, Darlehens- und Mietverträge unter die Lupe nehmen. „Die Prüfung hat insbesondere die Klärung zivil-, arbeits- und steuerrechtlicher Fragen zum Gegenstand“, so Stalf. „Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beschäftigen sich mit möglicherweise strafrechtlich relevanten Vorgängen und behandeln damit eine andere Ebene der Bewertung.“

AdUnit urban-intext3