Neue Leitung am Kreiskrankenhaus

Bergstraße. Frank Litterst wird ab April neuer Geschäftsführer am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Der 55-jährige Diplom-Kaufmann folgt auf Daniel Frische, der seit 2018 an der Spitze der Krankenhausleitung steht und künftig den neuen Geschäftsbereich Controlling im Konzern des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) leitet. Unter dessen Dach arbeitet auch das Kreiskrankenhaus. Zielvorgabe ist nach Angaben des Uniklinikums, das von den beiden Gesellschaftern UKHD und Kreis Bergstraße verabschiedete Konzept für den Standort zu realisieren und den Sanierungsprozess des Kreiskrankenhauses weiter umzusetzen. red

