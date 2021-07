Neue Kerwekönigin heißt Lina Lulei

Einhausen. Nach einem Jahr Corona-Unterbrechung wurde in Einhausen am Samstag wieder eine Kerwekönigin gewählt. Lina Lulei ist die neue Repräsentantin des über die Grenzen des Ortes bekannten Festes. Die 17-jährige Abiturientin löst Alexandra Grüner ab, die aufgrund der Pandemie zwei Jahre lang die Krone tragen durfte. Wie groß und in welcher Form im Oktober in Einhausen gefeiert werden darf, das konnte die Vorsitzende des Traditionsvereins, Christiane Hiemenz, noch nicht sagen. Auf jeden Fall werde die Kerwe aber in irgendeiner Form stattfinden. kel

