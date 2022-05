Mit der Waffe Geld gefordert

Bensheim/Darmstadt. Im Prozess gegen drei Niedersachsen, denen ein Raubüberfall in Bensheim vorgeworfen wird, haben die Rechtsanwälte ihre Plädoyers abgehalten. Im Oktober 2019 waren drei Männer in eine Wohnung eingedrungen, hatten die Bewohnerin und weitere zwei Frauen mit einer Waffe bedroht und etwa 40 000 Euro erbeutet.

Von den drei Angeklagten räumte aber nur einer eine Tatbeteiligung ein – und gab an, in ein nicht abgesprochenes Geschehen hineingezogen worden zu sein. Sein Anwalt fordert eine milde Strafe. Die anderen beiden Beschuldigten leugnen, in Bensheim gewesen zu sein, ihre Anwälte fordern Freisprüche. kbw

