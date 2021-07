Mehr Fälle mit der Delta-Variante

Bergstraße. Die Delta-Variante gewinnt zunehmend an Einfluss auf das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Bergstraße. Wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Donnerstag mitteilte, haben Analysen von Virusproben ergeben, dass der Anteil in der Kalenderwoche 26 – vom 28. Juni zum 4. Juli – bei 62 Prozent lag. In der Vorwoche habe der Anteil noch bei zehn Prozent gelegen.

Nicht jede Virusprobe könne sequenziert werden, erläuterte Stolz. Auch beim Infektionsherd der vergangenen Woche in Fürth spiele die Mutation eine Rolle: Bei 13 von 24 Fällen in diesem Zusammenhang sei sie nachgewiesen worden. kbw