Maskenpflicht auf Schulhöfen soll fallen

Wiesbaden/Bergstraße. Hessens Landesregierung plant, im neuen Schuljahr landesweit und in allen Schulformen im täglichen Präsenzunterricht zu beginnen. „Dazu bietet das aktuelle Infektionsgeschehen allen Anlass“, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im hessischen Landtag in Wiesbaden. Es solle ein regulärer Schulbetrieb ohne weitere Einschränkungen bei Schulfächern und Unterrichtsstunden unabhängig vom Impfstatus der Kinder und Jugendlichen ermöglicht werden, „selbstverständlich unter Beachtung der je nach Infektionsgeschehen geltenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen“, erläuterte Lorz.

Der Kultusminister kündigte überdies an, sich für die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen im Freien einsetzen zu wollen. Nach seiner Überzeugung sei dieser Schritt riskierbar. „Daher werde ich mich dafür einsetzen, dass wir diesen Schritt bei der nächsten Anpassung der Corona-Regeln auf Landesebene gehen.“ Er werde dem Kabinett einen entsprechenden Vorschlag machen und gehe davon aus, dass dieser in der nächsten Sitzung beschlossen wird.

Zuvor hatte Lorz bereits bekannt gegeben, dass er es angesichts der bevorstehenden Hitzewelle für vertretbar halte, wenn Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen an besonders heißen Tagen auf dem Schulhof keine Maske tragen müssen. Die konkrete Entscheidung, wann an heißen Tagen draußen auf die Maske verzichtet werden darf, trifft demnach die Schulleiterin oder der Schulleiter vor Ort unter Berücksichtigung der bekannten „Hitzefrei“-Regelungen.

Inwieweit die Maskenpflicht im Unterricht bestehen bleibt, werde sich zeigen, erläuterte Lorz. Auch wenn er sich den Verzicht auf diese Maßnahmen lieber früher als später wünschen würde, mahnte er zu Besonnenheit. „Erst seit fünf Tagen sind hessenweit wieder alle Schulen im Regelbetrieb. Diese Errungenschaft dürfen wir nicht voreilig riskieren“, betonte er.

Unterdessen greift das Land Hessen kleinen Firmen über sein Förderinstitut WIBank noch länger mit Corona-Hilfsgeldern unter die Arme. Die sogenannte Hessen-Mikroliquidität kann nun bis zum 31. Dezember 2021 beantragt werden, wie die WIBank am Dienstag in Offenbach mitteilte.

„Unser Ziel bleibt, möglichst alle gesunden Firmen mit tragfähigem Geschäftsmodell trotz der Pandemie im Markt zu halten“, begründeten die Minister Tarek Al-Wazir (Grüne/Wirtschaft) und Michael Boddenberg (CDU/Finanzen) die erneute Verlängerung des Programms um ein halbes Jahr.

Das seit Anfang April 2020 laufende Programm richtet sich an Unternehmen mit höchstens 50 Vollzeitstellen sowie Selbstständige, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Diese können bei dem Förderinstitut ein zu 100 Prozent vom Land Hessen verbürgtes Direktdarlehen beantragen. Pro Fall gibt es 3000 bis 35 000 Euro als Überbrückungskredit mit sieben Jahre Laufzeit. Das Programm war zunächst bis Ende 2020 befristet, war dann aber bereits bis Ende Juni 2021 verlängert worden.

Nach Angaben vom Dienstag hat die WIBank im Rahmen des Hilfsprogramms inzwischen 8351 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 243 Millionen Euro bewilligt. Knapp die Hälfte (rund 47 Prozent) der Anträge komme aus den drei Branchen Gastronomie, Einzelhandel sowie sonstige Dienstleistungen wie zum Beispiel Frisöre. In drei Viertel der Fälle gehe es um Betriebe mit bis zu vier Mitarbeitern.

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße am Dienstag drei neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden: Zwei Fälle stammen aus Zwingenberg, einer aus Heppenheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 11 069 Infektionsfälle registriert worden, 10 615 Genesene zählt die Statistik. Die Zahl der Todesfälle beträgt 324. Das RKI weist für den Landkreis eine Inzidenz von 18,5 aus (Vortag: 19,6). Bislang sind im Impfzentrum 78 629 Erst- und 46 493 Zweit-Impfungen erfolgt.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden sechs Patienten mit einer Infektion behandelt, bei drei Personen liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Keiner der Patienten muss intensivmedizinisch behandelt werden. dpa/red