Lorscher Pfarrer verabschiedet

Lorsch. In Lorsch wird eine Pfarrstelle frei – und die 2700 Protestanten hoffen, dass sie nicht lange unbesetzt bleibt. Frei wird die halbe Stelle, weil Pfarrer Thomas Blöcher seinen Dienst in Lorsch beendet. Gestern wurde der 62-Jährige im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes verabschiedet. Wie Dekan Arno Kreh und Gemeindepfarrer Renatus Keller drückten zahlreiche Redner ihr Bedauern über den Weggang Blöchers aus.

Der beliebte Seelsorger will aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und nur noch mit einer halben Stelle in Viernheim tätig sein. Das Plus an freier Zeit will Blöcher nutzen, um für seine große Familie da zu sein. Er will sich mehr um seine vier Enkel kümmern können. sch