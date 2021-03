Frankfurt. Joachim Löw gibt sein Amt als Fußball-Bundestrainer nach der Europameisterschaft im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Der DFB habe dem zugestimmt, hieß es weiter. „Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht“, wurde der Bundestrainer in der Mitteilung zitiert.

Löw hatte das Amt nach der Weltmeisterschaft 2006 übernommen und das DFB-Team 2014 zum WM-Titelgewinn in Brasilien geführt, er stand aber nach dem WM-Debakel von 2018 in der Kritik. Ab 2004 war Löw zwei Jahre lang Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann.

Unterschiedlich sind die Reaktionen in der Bergsträßer Fußball-Szene. Für einige kommt der Schritt nach einer Umfrage dieser Zeitung gerade richtig – für andere hingegen zu spät. dpa/kr