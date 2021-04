Lockerungen nur für Geimpfte?

Berlin/Bergstraße. Vollständig Geimpfte und Genesene sollen in der Corona-Krise wieder mehr Rechte bekommen. Insbesondere von Auflagen für private Treffen und nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sollen diese Gruppen ausgenommen werden. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor. Das Justizministerium versandte den Vorschlag am Donnerstag an die anderen Bundesministerien. Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Wenn es nach der SPD geht, soll das in der kommenden Woche geschehen.

„Das Grundgesetz lässt Einschränkungen unserer Grundrechte nur zu, wenn es hierfür eine besondere Rechtfertigung gibt. Der Schutz von Leben und Gesundheit in der Pandemie ist eine solche Rechtfertigung“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). „Wenn aber jetzt belegt ist, dass von vollständig Geimpften und Genesenen keine besondere Gefahr mehr ausgeht, dann müssen wir die Einschränkungen ihrer Grundrechte zurücknehmen. Es geht hier nicht um Sonderrechte oder Privilegien, sondern um ein zentrales Gebot unseres Rechtsstaats“, so die Justizministerin.

Im Entwurf steht: „Das heißt, dass es geimpften und genesenen Personen zukünftig wieder möglich sein wird, ohne vorherige Testung zum Beispiel Ladengeschäfte zu betreten, Zoos und botanische Gärten zu besuchen oder die Dienstleistungen von Friseuren und Fußpflegern in Anspruch zu nehmen.“

In Deutschland sind erstmals an einem Tag mehr als eine Million Corona-Impfungen verabreicht worden. Das erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin.

Im Bergsträßer Impfzentrum wurden bisher insgesamt 50 948 Erstimpfungen sowie 19 470 Zweitimpfungen verabreicht (Stand 28. April). Das vermeldete der Kreis Bergstraße am Donnerstag. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 78, darunter zwölf Fälle in Bensheim, acht in Heppenheim, drei in Einhausen, jeweils zwei in Lautertal und Lorsch sowie je ein Fall in Zwingenberg und Lindenfels. Mindestens einen neuen positiven Fall gab es unter anderem in der Hemsbergschule in Bensheim sowie in einer Bensheimer Kita, außerdem sind Einrichtungen in Lampertheim und Bürstadt betroffen. Nach den Zahlen des Kreises lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 149, das Robert-Koch-Institut gab einen Wert von 172 an.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In der Darmstädter Innenstadt sind für Freitagnachmittag wieder diverse Versammlungen angemeldet: zum einen mit Kritik an den geltenden Corona-Beschränkungen, zum anderen entsprechende Gegendemonstrationen. Für alle Versammlungen sind Auflagenverfügungen erlassen worden. Die Polizei kündigt an, dass sie für die Einhaltung der derzeit gültigen Regeln sorgen wird. Zudem herrscht eine generelle Maskenpflicht im Stadtzentrum und auf dem Friedensplatz. Ab den späten Nachmittagsstunden kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. red/dpa

